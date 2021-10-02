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02.10.2021 (17:30)

Представители Главного командования ВМФ России приняли участие в мероприятиях посвящения в курсанты первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

1 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. По сложившейся традиции этот значимый момент совместили с приёмом ребят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего курсантские билеты получили 250 человек.

В присутствии почетных гостей, преподавателей, родителей и старшекурсников новобранцы выстроились на плацу Колледжа ГУМРФ. Звучали морские песни и марши.

В мероприятии по указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова принял участие начальник военно-политического отдела Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма, представители Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. В мероприятиях, также, участвовали  секретарь Морского Совета при Правительстве Санкт Петербурга Татьяна Чекалова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко,  представители администрации Невского района, директор колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев, начальник управления по военно-политической работе военно-морского флота Российской Федерации Дмитрий Дзюма, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, прветераны морского флота Евгений Бузов и Кирилл Тулин, и другие гости.

В рамках церемонии состоялось  возложение цветов к мемориалу «Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». Далее был произведен

прием курсантов в команду Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После произнесения клятвы ребята получили почетные знаки организации из рук почетных гостей.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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