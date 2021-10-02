02.10.2021 (16:25)

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и в Главном храме Вооруженных Сил России состоялись праздничные мероприятия в честь празднования 471-й годовщины создания Дня Сухопутных войск

Началу мероприятий предшествовала тожественная литургия, которую провел епископ Бронницкий Савватий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По окончанию службы состоялся плац-концерт роты почетного караула, совместно с военным оркестром 154 отдельного комендантского Преображенского полка и реконструкция битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы».

На территории музейного комплекса были развернуты площадки с образцами современного вооружения, военной техники и экипировки Сухопутных войск России, интерактивные выставки и экспозиции.

В течение дня работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где все желающие смогли пройти профессионально-психологический отбор, получить консультацию по выбору военно-учетной специальности и оформить первичные документы для заключения контракта о прохождении военной службы в Сухопутных войсках.

Каждый желающий смог пройти интерактивный военно-патриотический квест «Один день в Сухопутных войсках», подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку «Ратник».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице