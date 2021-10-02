Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2021 (16:25)

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и в Главном храме Вооруженных Сил России состоялись праздничные мероприятия в честь празднования 471-й годовщины создания Дня Сухопутных войск

Началу мероприятий предшествовала тожественная литургия, которую провел епископ Бронницкий Савватий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По окончанию службы состоялся плац-концерт роты почетного караула, совместно с военным оркестром 154 отдельного комендантского Преображенского полка и реконструкция битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы».

На территории музейного комплекса были развернуты площадки с образцами современного вооружения, военной техники и экипировки Сухопутных войск России, интерактивные выставки и экспозиции.

В течение дня работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где все желающие смогли пройти профессионально-психологический отбор, получить консультацию по выбору военно-учетной специальности и оформить первичные документы для заключения контракта о прохождении военной службы в Сухопутных войсках.

Каждый желающий смог пройти интерактивный военно-патриотический квест «Один день в Сухопутных войсках», подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку «Ратник».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
В ДВОКУ в день празднования Дня Сухопутных войск состоялся грандиозный праздник для жителей города Благовещенска
Более 3000 военнослужащих в Сибири приняли участие в торжественных мероприятиях в День Сухопутных войск
В Михайловской военной артиллерийской академии наградили победителей и призеров чемпионата вузов Сухопутных войск по волейболу
1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечают День Сухопутных войск

Метки:
Главный храм ВС РФ , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false