02.10.2021 (16:00)

Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения приняли участие в выставке вооружения и экипировки

В парке Патриот проводится финал военно-спортивной игры «Победа», в рамках которой была организована выставка вооружения и экипировки. В ней приняли участие разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ.

Экспозицию выставки составили стрелковое оружие автомат АК-12, пулемет ПКМ, снайперская винтовка СВД-С, ВСС, Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК-12.7, гранатомет АГС-17, крупнокалиберный пулемет Корд-12, 82-мм. миномёт, Противотанковая управляемая ракета ПТУР, пистолеты ПМ, ПБ, ПЯ, Оптические приборы ТР-8, а также парашютные система Арбалет 1 и Арбалет 2 , с грузовым контейнером и негабаритным грузом, с помощью которых можно десантироваться с высоты до восьми тысяч метров, с применением кислородного оборудования, данные образцы вооружения и экипировки разведчики используют при выполнении различных задач.

Большим интересом у посетителей пользовался новый автомат Калашникова АК-12, который поступил на вооружение в прошлом году и являться основным индивидуальным оружием личного состава специальных, пехотных и других подразделений Вооруженных сил а также пулемет Корд-12.

Выставка будет проходить с 29 сентября по 3 октября в конгрессно-выставочном центре парка Патриот.

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