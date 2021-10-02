02.10.2021 (15:30)

Самолет с именем Героя России появился в Челябинском военном училище штурманов

Лучшие ученики Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ) будут оттачивать летное мастерство на самолете, которому присвоено имя выпускника учебного заведения – Героя России Игоря Ржавитина.

Торжественная церемония присвоения самолету Ту-134 имени погибшего летчика-штурмана состоялась 2 октября. В ней приняли участие родители Игоря Ржавитина, а также представители училища.

"Это первый именной самолет в нашем учебном заведении. На этом самолете будут летать лучшие учебные группы", - рассказал начальник авиационного училища штурманов генерал-майор Игорь Шведов.

Полковник Игорь Ржавитин - родился в городе Дегтярске Свердловской области, в 1990 году окончил ЧВВАКУШ с отличием и золотой медалью, в 1999 году с отличием окончил учёбу в Центре подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова и был назначен на должность

штурмана-испытателя. За 10 лет летно-испытательной работы Игорь Викторович освоил более 20 типов и модификаций самолетов.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награждён орденом "За военные заслуги". Погиб в 2008 году, во время проведения операции по принуждению Грузии к миру. Удостоен звания "Герой Российской Федерации" (посмертно).

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