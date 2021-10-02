02.10.2021 (15:25)
Команда «Стратеги» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примет участие в играх КВН на Кубок Министра обороны Российской Федерации
Команда «Стратеги» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примет участие в играх КВН на Кубок Министра обороны Российской Федерации, который состоится в городе Севастополе.
Участникам игр КВН предстоит выступить в двух номинациях, такие как «приветствие» и «музыкальный конкурс».
Команда филиала ВА РВСН имени Петра Великого является многократным призером Серпуховской лиги КВН и Первой лиги КВН Московской области.
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