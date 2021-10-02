Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2021 (15:25)

Команда «Стратеги» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примет участие в играх КВН на Кубок Министра обороны Российской Федерации

Команда «Стратеги» филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примет участие в играх КВН на Кубок Министра обороны Российской Федерации, который состоится в городе Севастополе.

Участникам игр КВН предстоит выступить в двух номинациях, такие как «приветствие» и «музыкальный конкурс».

Команда филиала ВА РВСН имени Петра Великого является многократным призером Серпуховской лиги КВН и Первой лиги КВН Московской области.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В РВСН призовут более тысячи новобранцев с начальным профессиональным образованием
Вооружение, военную и специальную технику РВСН переводят на зимний режим эксплуатации
В ходе осеннего призыва РВСН пополнят более 8 тыс. новобранцев
Курсанты Военной академии РВСН и её филиала проходят производственную практику

Метки:
КВН , РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false