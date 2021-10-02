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02.10.2021 (14:30)

В РВСН призовут более тысячи новобранцев с начальным профессиональным образованием

Более тысячи человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и другие будут направлены в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, - более полутора тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Основная задача осенней призывной кампании, как и весной 2021 года, исключить риски заражения призывников и направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей к местам прохождения военной службы.

В осеннем призыве граждан на военную службу на комплектование соединений и воинских частей РВСН спланировано и будет направлено более 8 тысяч призывников. 

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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