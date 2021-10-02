02.10.2021 (14:15)

Пилотажная группа «Стрижи» в небе над Челябинском поздравила филиал Военно-воздушной академии с юбилеем

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летию Челябинского филиала Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Во время воздушного показа летчики выполнили групповой пилотаж в составе шести экипажей: парный, встречный и одиночный пилотаж. «Стрижи» продемонстрировали построения в воздухе «пирамида», «конверт», «звезда», показали наиболее зрелищные фигуры – «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск-тюльпан». Полеты проходили на скоростях от 500 до 800 километров в час в диапазоне высот от 100 до 2000 метров.

Для участия в праздничных мероприятиях экипаж авиационной группы выполнил перебазирование из подмосковной Кубинки в Челябинск, перелет осуществлялся с промежуточной посадкой на штатных самолетах пилотажной группы МиГ-29.

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