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02.10.2021 (13:55)

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь многодетной семье в Киргизии

Российские военнослужащие объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь, находящейся в трудном положении многодетной семье в Киргизии.  

К командованию объединенной российской военной базы обратилась семья из 7 человек, где 5 человек - это несовершеннолетние дети, с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие организовали сбор теплых вещей и продуктов питания, а затем передали нуждающейся семье. Глава семейства поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь. 

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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