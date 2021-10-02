02.10.2021 (13:55)

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь многодетной семье в Киргизии

Российские военнослужащие объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь, находящейся в трудном положении многодетной семье в Киргизии.

К командованию объединенной российской военной базы обратилась семья из 7 человек, где 5 человек - это несовершеннолетние дети, с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие организовали сбор теплых вещей и продуктов питания, а затем передали нуждающейся семье. Глава семейства поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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