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02.10.2021 (13:45)

Северный флот поздравит жителей Мурманска с юбилеем города выставкой военной техники и выступлением военных музыкантов и артистов

В воскресенье в городе-герое Мурманске в честь 105-летия состоится ряд торжественных мероприятий, в которых примут участие военнослужащие Северного флота.

Традиционно в центре города для мурманчан будет развёрнута выставка вооружения и военной техники, а со сцены жителей Мурманска поздравят с юбилеем артисты ансамбля песни и пляски и музыканты военного оркестра Северного флота.

В рамках празднования Дня города состоится традиционная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту  в ВС РФ – твой выбор». В районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Комсомольская будет развёрнут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С 11 до 17 часов все желающие поступить на военную службу в береговые части и на корабли Северного флота могут получить там консультации и юридическую помощь по всем интересующим их вопросам, касающимся прохождения военной службы.

Иных мероприятий на День города с участием военнослужащих, вооружения и военной техники Северного флота в Мурманске не планируется.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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