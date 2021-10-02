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02.10.2021 (13:30)

В подмосковной Кубинке проведены инструкторско-методические занятия с офицерами службы вооружения ВДВ по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации

На базе отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск в подмосковной Кубинке завершилось инструкторско-методическое занятие с офицерами службы вооружения ВДВ по организации и проведению перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Занятия проходили под личным руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майора Алексея Рагозина.

В ходе занятиий были изучены руководящие документы и проведен практический показ организации перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на режим зимней эксплуатации.

Теоретическая часть была проведена в культурно-досуговом центре соединения, а практическая часть занятий в парке боевых машин, где было развернуто более 10 учебных точек, на которых руководители занятий разъяснили и продемонстрировали порядок и правила проведения работ,  правильность оформления технической документации, в соответствии с требованиями руководящих документов.

Обучаемым были продемонстрированы перечень и последовательность технологических операций необходимых для организации сезонного обслуживания ВВСТ.

На развернутых учебных местах продемонстрировали промывку фильтров, замену смазок и жидкостей, обслуживание аккумуляторных батарей, регулировку основных узлов, проверку работоспособности электрооборудования и гидравлических систем и т.д. на различных образцах штатного вооружения и техники.

Особое внимание на занятии было уделено вопросу по неукоснительному соблюдению требований безопасности, медицинского обеспечения и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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