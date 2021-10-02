02.10.2021 (13:15)

Командующий Северным флотом поздравил учащихся Мурманского Нахимовского военно-морского училища с посвящением в нахимовцы

На плацу единственного за Полярным кругом военного общеобразовательного учебного заведения – Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы кадетов, зачисленных летом 2021 года. Клятву нахимовца в присутствии командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева произнесли 80 первокурсников и еще несколько учащихся старших курсов.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил новопосвящённых нахимовцев со знаменательным событием в их жизни и пожелал успехов в учёбе, спортивной и творческой деятельности. Также командующий флотом пожелал будущим военно-морским офицерам никогда не сворачивать с выбранного однажды славного пути русского моряка и равняться в жизни и службе на таких великих флотоводцев, как Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Степан Макаров и Николай Кузнецов.

В завершение церемонии учащиеся всех семи курсов Мурманского Нахимовского военно-морского училища прошли по плацу торжественным маршем и исполнили строевые песни.

В нынешнем году количество обучаемых в Мурманском Нахимовском военно-морском училище достигло полной численности. Первый набор юношей, пришедших в училище четыре года назад, уже осваивает программу старших курсов. В следующем году состоится первый выпуск Мурманского НВМУ.

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