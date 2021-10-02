Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2021 (12:00)

Офицеры управления 15 армии ВКС особого назначения выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В 15 армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения (ОсН) прошли занятия по огневой подготовке по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.

Более 80 офицеров управления объединения перед выполнением контрольных стрельб закрепили теоретические знания основ и правил стрельбы, поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при подготовке к выполнению стрельб, включая снаряжение магазина, изготовку к бою, смену огневой позиции разборку и сборку пистолета Макарова.

При выполнении учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами.

Оценку «отлично» получили офицеры, набравшие 25 и более баллов из 30.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований безопасности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Летчики и штурманы Энгельсского соединения дальней авиации отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах
Военнослужащие дальней авиации организовали для школьников занятие по военной подготовке
В Ивановской области прошли полеты на самолетах Ан-2
В Доме офицеров 15-й армии ВКС ОсН состоялся семинар для руководителей военно-патриотических организаций Подмосковья

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false