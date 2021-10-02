02.10.2021 (13:00)

Военнослужащие дальней авиации провели праздничный митинг в честь 66-летия со дня образования полка

В Саратовской области в городе Энгельсе у стелы "Памяти и скорби" прошёл праздничный митинг, посвящённый 66-летию 1230-ого тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.

«Нынешнее поколение офицеров гордится историей дальней авиации и в этом большая заслуга 1230-ого тяжёлого авиационного полка, который с доблестью выполнял поставленные задачи в самые сложные времена. Мы свято чтим уроки своих предшественников по обеспечению безопасности родного Отечества», - сообщил в своём обращении командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В память о девяти экипажах полка, навсегда ушедших в небо, к стеле "Памяти и скорби" были возложены траурные венки, цветы и объявлена минута молчания.

Справочно:

1230-ый тяжёлый авиационный полк был сформирован в далёком 1955 году и был оснащён стратегическими межконтинентальными бомбардировщиками Мясищева и они стали визитной карточкой Энгельсской авиабазы и всей Саратовской области. Позже, на заре перестройки по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) часть бомбардировщиков была переоборудована в самолёты-заправщики, которые верно служили вплоть до 1994 года.

В этом же году управление 201-тяжёлой авиационной дивизии и 1230-й тяжёлый авиационный полк были расформированы. Они получили новые наименования, но продолжили славные боевые традиции лётчиков, которые во многом не позволили холодной войне закончиться мировой катастрофой.

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