02.10.2021 (11:30)

Командующий Черноморским флотом начал проведение сборов с офицерами-выпускниками 2021 года

В Севастополе, в Доме офицеров Черноморского флота под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова начались сборы с молодыми офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации 2021 года.

В начале сборов командующий ЧФ выступил перед военнослужащими с докладом на актуальные для лейтенантов темы. По завершению выступления адмирал Игорь Осипов наградил молодых офицеров, особо отличившихся при выполнении служебных задач.

Всего в ходе 3-дневных сборов около 300 молодых офицеров примут участие в показных мероприятиях, направленных на приобретение выпускниками навыков проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

Сборы молодых лейтенантов, пополнивших корабельные соединения, пройдут на борту фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», где флагманские специалисты различных боевых частей Черноморского флота, в том числе штурманской, минно-торпедной, электро-механической, радиотехнической, ракетного вооружения и связи проведут показные осмотры материальной части и технических средств корабля.

Также, в рамках сборов молодые лейтенанты примут участие в показной тренировке по выполнению первичных мероприятий по борьбе за живучесть, проведению противоподводно-диверсионной обороны и приёму запасов ГСМ на борт корабля. Кроме того, офицеры-выпускники изучат распорядок дня, организацию корабельных вахт, уход за заведованием боевых частей и организацию различных работ на высоте и за бортом корабля.

Данные мероприятия проводятся с целью оказания помощи в становлении в должностях недавних выпускников высших военных учебных заведений, а также для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице