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02.10.2021 (11:00)

Более 100 тыс. личных дел призывников изучили в военкоматах ЦВО

Более 100 тыс. личных дел изучили сотрудники военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО) в ходе подготовке к осеннему призыву.

В настоящее время в военных комиссариатах округа изучено более 100 тыс. документов призывников, поступивших из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов, характеризующих уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества молодых ребят.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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