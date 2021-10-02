02.10.2021 (10:45)

Летчики и штурманы Энгельсского соединения дальней авиации отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского составов в различных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Во время полетов на тренажерах летчики также отработали тактическое уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил "противника" с помощью различных авиационных средств поражения.

С летным и инженерным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов для исключения ошибочных действий экипажами.

Подобного рода занятия проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице