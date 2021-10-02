02.10.2021 (10:30)

Расчеты ОТК «Искандер» Балтийского флота провели плановую тренировку

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

Произведя электронные пуски, военнослужащие отработали действия по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учебных мероприятиях было привлечено около 100 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.

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