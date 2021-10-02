02.10.2021 (10:00)

В Чебаркуле прошло совещание по итогам работы Поискового движения России в 2021 году

В Чебаркуле прошло совещание по итогам работы Поискового движения России в 2021 году, которое состоялось на базе гвардейской Витебско-Новогородской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественные деятели и представителей Поискового движения России.

На совещании обсудили вопросы развития поискового движения в России. Кроме того, был отмечен высокий уровень взаимодействия командования ЦВО, а также военнослужащих Чебаркульского гарнизона с поисковыми отрядами, сформированными на базах школ, военных учебных центров и юнармейских отрядов. Особое внимание было уделено эффективности работы поисковых отрядов, которые специализируются на поисках имен защитников отечества и увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Кроме того, участники совещания отчитались о проведенных, поисковиками мероприятиях в 2021 году на территориях, где велись бои войны 1941-1945 года.

В завершении встречи участники совещания осмотрели экспозицию регионального отделения поискового движения России, развернутую в клубе гвардейского танкового соединения.

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