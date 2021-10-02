02.10.2021 (09:50)
Пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области провел цикл мероприятий для молодежи «Студенческий прорыв-2021»
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Тюменской области провел цикл военно-патриотических и спортивных мероприятий для молодежи «Студенческий прорыв-2021». Целью проводимых мероприятий было формирование положительного облика Вооруженных сил РФ, популяризация здорового образа жизни, а также патриотическое воспитание молодежи и поддержание интереса к изучению истории России.
Мероприятия проводились в несколько этапов на территории ряда городов, а именно в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Участниками мероприятия стали студенты Средних специальных учебных заведений, студенты ВУЗов, члены войсковых казачьих обществ, а также обучающиеся в системе ДОССАФ и представители общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания молодежи. Участникам предстояло посоревноваться в таких дисциплинах как одевание костюмов ОЗК, сборка и разборка автомата АК-74М, а также ряд тематических диктантов, посвященных истории Отечества и военному делу. Кроме того, конкурсанты смогли продемонстрировать свои навыки в вождении легкового автомобиля, строевой подготовке и военно-прикладных видах спорта, а также показать себя в творчестве. В каждом этапе выбиралась команда-победитель. Победителями конкурса по итогу всех успешно пройденных этапов стали студенты Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова.
Организаторами мероприятий были предприняты меры по созданию условий проведения конкурса безопасных для здоровья участников.