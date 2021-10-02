02.10.2021 (09:30)

Ряды соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в ходе осеннего призыва текущего года пополнят более 3 тыс. военнослужащих

В ходе осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу, первые представители воинских частей убыли на призывные пункты субъектов Российской Федерации для отбора новобранцев, которые в дальнейшем будут проходить военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках.

«В ходе осеннего призыва 2021 года, который продлится до 31 декабря текущего года, мы ожидаем прибытие в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск более 3 тыс. военнослужащих вновь прибывшего пополнения» - сообщил начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск полковник Дмитрий Сатаров.

Кроме того, Дмитрий Сатаров отметил, что военнослужащие по призыву пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, от Уссурийска до Пскова и Феодосии, за исключением Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое комплектуется исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Более 1000 новобранцев пройдут подготовку 242 учебном центре (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) в г. Омске, по окончании которого, весной 2022 года, получат свидетельства по специальностям «наводчик-оператор БМД-2, БМД-4М, БМП-2», «механик-водитель БМД-2, БМД-4М, БМП-2», а также специалистов связи, артиллерии и других воинских специальностей, которые требуются в Воздушно-десантных войсках.

Также, около 30 призывников пройдут подготовку в Центральной базе воздушно-десантной техники и имущества в г. Коломне Московской области, которые, по окончании обучения, весной следующего года, направятся в войска специалистами по ремонту и обслуживанию парашютных приборов и парашютных систем.

Все военнослужащие, прибывающие в войска, имеют категорию годности по здоровью «А», позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

Из всего призывного контингента, направляемого военными комиссариатами для прохождения военной службы по призыву в Воздушно-десантные войска, более 300 призывников подготовлены в ДОСААФ России по специальности «водитель транспортного средства» с категорией «С», также более 300 водителей категории «С», из числа призываемых, прошли обучение в других учреждениях, а около 100 призывников подготовлено по другим специальностям, в том числе, таких как слесарь, фрезеровщик, токарь, тракторист, повар, фельдшер и другие.

Также, начальник организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ пояснил, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в воинские части, с ними, в обязательном порядке, будут проведены все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте. Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия. В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование.

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