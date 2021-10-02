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02.10.2021 (09:15)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Киргизии провели занятие на знание ПДД со старшеклассниками школы МО РФ

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в Киргизии провели занятие на знание правил дорожного движения со старшеклассниками гарнизонной школы. Мероприятие является традиционным, цель которого напомнить и закрепить знания юных граждан о правилах БДД.

Школьникам напомнили о правилах поведения на дороге и важности их соблюдения. Кроме того, инспекторы ВАИ рассказали ребятам об актуальных изменениях в дорожном законодательстве.  Юные пешеходы также смогли задать все интересующие вопросы о правах и обязанностях пешеходов и водителей на дороге. По окончании мероприятия ребятам были выданы памятки, где было подробно написано о правилах дорожного движения, а также указана контактная информация в случае возникновения внештатных и экстренных ситуаций на дороге.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ
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