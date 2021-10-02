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02.10.2021 (09:00)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане провели занятия по безопасности дорожного движения в школе

Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане в рамках недели безопасности дорожного движения провели с учащимися 6-ой школы Министерства обороны Российской Федерации занятия по изучению правил дорожного движения. 

В рамках проведенного занятия детям были доведены и показаны правила посадки и высадки из школьного автобуса, изучены основные знаки дорожного движения для пешеходов. Продемонстрированы специальные средства фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, стоящие на вооружении военных автоинспекторов. На практическом занятии ученики с сотрудником ВАИ разобрали порядок перехода автомобильных дорог на регулируемых и нерегулируемых перекрестках в составе организованных групп.

Активное участие в проведении занятия приняли юнармейцы, которые помогали инспектору в отработке практических приемов и демонстрации правил использования ремней безопасности, которыми оснащены школьные автобусы. Также участники движения «Юнармия» провели с учениками начальных классов викторину по знанию правил дорожного движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ , Центральный военный округ
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