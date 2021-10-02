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02.10.2021 (08:40)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели акцию по безопасности дорожного движения для уфимских студентов

Сотрудники 147 ВАИ рассказали студентам 1 курса Уфимского автотранспортного колледжа о роли военной автомобильной инспекции в обеспечении безопасности передвижения военных автомобилей на дорогах общего пользования.

Ребята ознакомились с порядком выпуска военных автомобилей в рейс, оборудованием автомобиля военной автомобильной инспекции и средствами, используемыми инспекторами ВАИ при выполнении служебных обязанностей.

В завершение акции инспекторы ВАИ напомнили студентам о безопасном пользовании мобильными устройствами при переходе проезжей части и использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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