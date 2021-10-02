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02.10.2021 (05:30)

На Тихоокеанском флоте началась подготовка средств навигационного оборудования Авачинского залива к зимним условиям эксплуатации

Камчатские специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота (ТОФ) начали проведение технического обслуживания средств навигационного оборудования (СНО) в Авачинском заливе.

В ходе работ будут проверены светооптические приборы, фокусировка, заменены лампы и источники питания плавучих и береговых знаков, автоматизированных маяков.

Для выполнения задачи будет задействовано гидрографическое судно ГС-44 и привлечено несколько производственных групп. Работы по обслуживанию СНО будут вестись в течение месяца и завершатся к концу октября.

Запланировано проведение работ на 25 объектах навигационного оборудования в Авачинском заливе, а всего будет обслужено более 140 различных средств навигационного оборудования в зоне ответственности Камчатских гидрографов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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