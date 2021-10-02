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02.10.2021 (05:20)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вручил государственные награды военным врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц вручил государственные награды медицинским специалистам 1477 военно-морского клинического госпиталя (ВМКГ) за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации (РФ) за проявленную самоотверженность и высокий профессионализм медалью «Луки Крымского» награждены главный терапевт 1477 ВМКГ подполковник м/с Евгений Геращенко, начальник отделения анестезиологии-реанимации майор м/с Евгений Киселевич и начальник пульмонологического отделения госпиталя майор м/с Ольга Щетинина.

Также, в соответствии с Приказом Министра обороны РФ 10 медалей «За борьбу с пандемией COVID-19» были торжественно вручены наиболее отличившимся медицинским специалистам 1477 ВМКГ ТОФ.

Адмирал Сергей Авакянц поздравил военных врачей с заслуженными наградами и пожелал им крепкого здоровья и успехов в важном деле.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Командующий , Праздники , Торжественные церемонии , COVID-19
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