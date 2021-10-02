02.10.2021 (05:10)

Сотрудники ВАИ в Республике Хакасии приняли участие в выпускных экзаменах автошколы ДОСААФ г. Абакан

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в выпускных экзаменах автошкол ДОСААФ города Абакан Республики Хакасия.

На экзаменах сотрудники ВАИ проверили у курсантов автошкол теоретические знания тактико-технических характеристик, устройства и порядок обслуживания грузовых автомобилей марки УРАЛ-4320 и КамАЗ-4310, знание правил дорожного движения и основные требования безопасности при управлении транспортными средствами. После успешной сдачи зачетов курсанты допускались к практическому вождению.

Дополнительно сотрудники ВАИ провели беседу с будущими водителями и довели до них статистику ДТП за последние годы и основные причины дорожно-транспортных происшествий. Объяснили какую ответственность может понести водитель.

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