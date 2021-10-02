Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2021 (05:10)

Сотрудники ВАИ в Республике Хакасии приняли участие в выпускных экзаменах автошколы ДОСААФ г. Абакан

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в выпускных экзаменах автошкол ДОСААФ города Абакан Республики Хакасия.

На экзаменах сотрудники ВАИ проверили у курсантов автошкол теоретические знания тактико-технических характеристик, устройства и порядок обслуживания грузовых автомобилей марки УРАЛ-4320 и КамАЗ-4310, знание правил дорожного движения и основные требования безопасности при управлении транспортными средствами. После успешной сдачи зачетов курсанты допускались к практическому вождению.

Дополнительно сотрудники ВАИ провели беседу с будущими водителями и довели до них статистику ДТП за последние годы и основные причины дорожно-транспортных происшествий. Объяснили какую ответственность может понести водитель.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ ЦВО Республики Хакасия приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»
Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приступили к техническому осмотру военных автомобилей
Сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе провели беседу с военнослужащими по соблюдению ПДД
Представители ВАИ и ГИБДД обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения

Метки:
ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false