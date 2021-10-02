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02.10.2021 (04:50)

Аллею героев-штурманов открыли в филиале Военно-воздушной академии в Челябинске

«Аллею Героев», посвященную 35-ти и Героям Советского Союза и России и одному Герою социалистического труда, открыли в челябинском филиале Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в день 85-ти летия со дня образования военного учебного заведения.

В ходе торжественной церемонии открытия «Аллеи героев» курсантам и гостям училища были представлены бюсты штурманов-героев выпускников учебного заведения Аргунова Н.Ф. и Верняева А.Я. Бюсты посвящены первым выпускникам училища, удостоенным звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Всего на «Аллее героев» будет увековечена память 36-ти выпускников-героев, среди которых 33 штурмана, воздушный радист, авианаводчик и рекордсмен советской нефтедобычи, монументы установят в хронологической последовательности.

Открытие «Аллеи героев» приурочено к празднованию 85-летия со дня основания училища штурманов и 105-й годовщине штурманской службы военно-воздушных сил. Кроме открытия мемориального комплекса в челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» запланированы торжественное построение личного состава, выступление пилотажной группы «Стрижи» и проведение открытого занятия на тренажере истребителя-бомбардировщика Су-34 с участием ветерана-штурманской службы полковника Чернова Валентина Александровича.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Памятники , Военно-патриотическое воспитание , Торжественные церемонии
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