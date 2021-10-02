02.10.2021 (04:30)

350 военнослужащих ЮВО заселились в «служебное жилье» на Северном Кавказе с начала года

С начала текущего года 350 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей, проходящих военную службу в Республиках Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкарии и Северная Осетия-Алания, заселились в «служебное жилье».

Территориальный отдел «Владикавказский» филиал «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России, ведет непрерывную работу по обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания военнослужащих.

Особое внимание уделяется обеспечению служебными квартирами молодым офицерам - выпускникам 2021 года. В этом году в части, дислоцированные в зоне ответственности отдела, прибыло для прохождения военной службы более 100 лейтенантов.

Несмотря на ограничения, введенные во время пандемии Covid-19 задачи, возложенные на отделение, были выполнены в полном объеме.

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