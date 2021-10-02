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02.10.2021 (03:50)

В соединениях и воинских частях Черноморского флота завершается подготовка к приёму новобранцев

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ) завершается подготовка к приёму новобранцев в рамках осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Специально сформированными комиссиями воинских частей проводится работа по проверке жилых и бытовых помещений казарм, где будут размещаться новобранцы, также с командирами подразделений проведены учебно-методические сборы, целью которых явилось приобретение ими навыков работы по психологическому изучению военнослужащих.

Основное внимание при работе с прибывшими военнослужащими будет уделено социальной адаптации в новых для них условиях. Новобранцы будут находиться под наблюдением специалистов психологической службы, которые окажут им необходимую психологическую помощь и поддержку при становлении в воинских коллективах.

В воинских частях, все прибывшие новобранцы пройдут двухнедельный карантин. В целях минимизации риска распространения вирусных инфекций в каждом казарменном помещении дополнительно установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.

Кроме того, на входах в казарменные помещения оборудованы пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами, места для обработки рук дезинфицирующими растворами. В целях объективного мониторинга состояния здоровья военнослужащих будет увеличено количество заступающих на дежурство медицинских специалистов.

В период подготовки и нахождения новобранцев на изоляции, будет дополнительно проводится специальная обработка казарменных помещений, мест приготовления и приема пищи, построения личного состава.

По окончании изоляционных мероприятий молодое пополнение отправятся в свои подразделения для дальнейшего прохождения военной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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