02.10.2021 (03:30)

Более 1 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях на территории Республики Дагестан

На территории Республики Дагестан в зоне ответственности Каспийской флотилии (КФл) более 1 тыс. юнармейцев приняли участие в проведении около 100 военно-патриотических мероприятий и акций.

В текущем году значительно увеличилась интенсивность подготовки молодежи и участие юнармейцев в мероприятиях направленных на повышение имиджа службы в Вооруженных Силах, военно-патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни.

Юнармейцы, помимо волонтерской деятельности и участия в культурных и образовательных мероприятиях, знакомятся с жизнью и бытом личного состава корабельных соединений и воинских частей КФл, а также современной экипировкой военнослужащих, вооружением и военной техникой.

Кроме того, ребята вступившие во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, состязаниях по армейскому рукопашному бою, а также выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Важно отметить, что в текущем году в соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации от 16 июня 2021 года в целях развития профильных юнармейских отрядов, Главнокомандующим Военно-морским флотом было принято решение о создании отряда морского и речного юнармейского направления на базе Каспийской флотилии. Новый отряд юных патриотов морского и речного юнармейского направления получил название «Юнги Каспия».

В Республике Дагестан на сегодняшний день в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняты более 19 тысяч юнармейцев, созданы отряды «Юный патриот», «Следопыты», «Отряды тимуровцев», которые участвуют в акциях: "«Ветеран живет рядом», «Поклонимся великим тем годам», «Солдатское письмо», «Помним! Храним! Чтим!», «Георгиевская ленточка» и другие.

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