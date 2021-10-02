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02.10.2021 (05:00)

В ДВОКУ в день празднования Дня Сухопутных войск состоялся грандиозный праздник для жителей города Благовещенска

На учебном полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 1 октября 2021 года, в честь празднования Дня Сухопутных войск России, состоялся грандиозный праздник для жителей города Благовещенска и Амурской области.

В этот день, экипажи – победители всероссийских этапов соревнований «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», на танках Т-72Б3, а также бронемашинах БМП-2 и БМП-3 продемонстрировали боевые и скоростные качества машин. Из главных орудий они поразили  цели находящиеся на расстоянии от 800 до 3000 метров, после чего на максимальной скорости преодолели калейный мост и ров с водой.

Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища развернули экспозицию современного вооружения, экипировки и техники. Все желающие могли не только увидеть современные БТР-82АМ, но посидеть на месте водителя или десанта. Посетителям продемонстрировали самые современные образцы стрелкового вооружения, средств связи и разведки, боевой экипировки, военной и специальной техники. Желающие смогли прокатиться на квадроцикле, а также проверили свои способности в стрельбе из пневматического оружия в тире.

Гости «Партизанской деревни» увидели реконструкции жизни партизан в период Великой Отечественной войны, предметы их жизни и быта, а также выставку исторических и трофейных образцов стрелкового оружия.

На территории парка «Патриот» была организована работа информационно-пропагандистской акции «Твой выбор» по популяризации службы по контракту в Вооруженных Сил Российской Федерации. Около 200 человек изъявили желание заключить контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

На сцене парка «Патриот» проходило выступление творческих коллективов ДВОКУ, Амурского казачьего колледжа, а также многих других художественных коллективов Амурской области. Они исполнили русские народные и военно-патриотические песни, а также национальные танцы и музыкальные композиции.

  В течении всего периода работы парка, было открыто посещение копии первой крепости русских на Амуре 17 века «Албазинский острог». Гости смогли увидеть жизнь и быт первых дальневосточных казаков, защищавших рубежи нашей Родины.

Все желающие могли попробовать «Солдатской каши» приготовленной в полевых кухнях.

Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Амурской области. В течении дня, парки «Патриот» в городах Благовещенске и Белогорске, а также акции, посвященные празднованию 468 годовщины со дня образования Сухопутных войск России посетили около 7000 жителей Амурской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Праздники , Торжественные церемонии
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