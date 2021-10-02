02.10.2021 (04:40)
Снайперские пары ВВО в Забайкалье выполнят задачи в ночное время
В рамках проведения контрольных занятий боевой подготовки военнослужащие отдельного подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в течение недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне «Борзя-Новая».
В ходе занятий снайперы продемонстрируют профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе снайперских групп и пар, что является основой построения действий в войсковом тактическом звене управления. Необходимо отметить, что в целях развития внимательности и реакции для военных-снайперов, командирами подразделений, периодически будет создаваться новая тактическая обстановка, с множеством вводных задач.
На практике военнослужащие проведут разведку местности, покажут умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командирами, по ходу занятий, будут оценены навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением местных материалов и грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода.
В течение недели подразделением снайперов будет выполнено порядка двадцати упражнений учебных и контрольных стрельб с использованием прицелов ночного видения.