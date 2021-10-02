02.10.2021 (04:20)

Очередная группа военнослужащих пройдет «курсы выживания» в окружном учебном центре ВВО в Забайкалье

В окружной учебный центр Восточного военного округа, дислоцированный в Забайкальском крае, для прохождения курса интенсивной подготовки прибыла очередная команда военнослужащих, не так давно заключивших контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах.

Для прохождения курса прибыло около 100 человек с воинских частей и соединений ВВО, дислоцированных в Забайкалье и Республике Бурятия. Среди них есть личный состав как отслуживший военную службу по призыву, так и призванный впервые. Примечательно, что в составе группы тест на профпригодность пройдут порядка 10 военнослужащих женщин.

Военнослужащим предстоит освоить навыки выполнения задач в полевых условиях. Инструкторы обучат основам выживания в условиях отсутствия запасов воды и пищи, ориентированию на незнакомой местности, оказанию первой медицинской помощи. В рамках боевой подготовки пройдут занятия по огневой подготовке, РХБ защите, основам связи и инженерному делу.

В заключительной части военнослужащим предстоит преодолеть многокилометровый марш в снаряжении по пересеченной местности с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия.

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