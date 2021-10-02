02.10.2021 (03:40)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО в ходе учения с мотострелковым соединением отработали мероприятия по ГО и ЧС

В ходе командно-штабного учения, проводимым с мотострелковым соединением Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированного в Еврейской автономии, был выполнен ряд мероприятий по ликвидации последствий подтопления населенного пункта.

По замыслу тренировки, в ходе учения в ряде населенных пунктов, расположенных в районе проводимого учения, в результате паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В ходе учения отработаны вопросы ликвидации последствий ЧС, были выполнены мероприятия по координации взаимодействия пунктов управления мотострелкового соединения с местными административными центрами и штабами для слаженности действий сил в решении внезапно возникшей ситуации.

Также в ходе учения была проверена готовность подразделений соединения в принятии мер по предупреждению воздействия паводка на боеготовность подразделений, а также оказании помощи гражданскому населению, оказавшемуся в подтопленных районах. Была проверена укомплектованность, а также способность сводных отрядов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, способности быстро организовать эвакуацию населения, техники и материальных ценностей в безопасные районы.

Всего для проведения учения было привлечено около 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники различного назначения.

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