02.10.2021 (03:20)

Более 7,5 тысяч граждан будут призваны военными комиссариатами Восточного военного округа осенью 2021 года

1 октября в Восточном военном округе начался призыв граждан на военную службу.

Военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 7,5 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.

Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые в середине ноября текущего года.

На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды, в том числе зимней. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Более 90 процентов призывники будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в разных регионах Дальнего Востока.

Осенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе с 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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