02.10.2021 (03:00)

В Монголии участники международного учения «Селенга-2021» почтили память маршала Георгия Жукова

В столице Монголии (г. Улан-Батор), военнослужащие Восточного военного округа - участники совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021», почтили память маршала Георгия Жукова.

В митинге и возложении венков к памятнику маршала Георгия Жукова приняли участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, руководитель учения «Селенга-2021» от российской стороны генерал-майор Игорь Тимофеев и от монгольской стороны бригадный генерал Л.Онцгойбаяр.

После митинга российская делегация посетила Дом-музей маршала Георгия Жукова, в котором представлены исторические фотографии, личные вещи, материалы из советских, монгольских и японских военных архивов, написанные им письма и некоторые предметы, принадлежавшие членам его семьи.

Военнослужащим представилась возможность увидеть уникальные экспонаты в музее Вооруженных сил Монголии, участникам учений провели экскурсию в здании музея и подробно рассказали о значимых сражениях в истории Монголии.

Помимо этого, личный состав посетил главную достопримечательность Монголии - крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшую конную статую в мире.

Ссовместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2021» стартовало 22 сентября текущего года на территории Монголии на полигоне «Дойтын Ам», вблизи города Дзуунмод (Центральный аймак). Ему придается особое значение. Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

В учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице