02.10.2021 (00:00)

В ЦДРА открылась художественная выставка «Честь и слава во все времена»

В Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие художественной выставки «Честь и слава во все времена», посвященной празднованию Дня Сухопутных войск России.

Представленная выставка – это составная часть проекта под названием «Защитники Сирии», созданного по инициативе Общероссийского общественного объединения «Российский корпус пожарных и спасателей» и военнослужащих Минобороны России, многие из которых выполняли боевые задачи в Сирийской Арабской Республике.

Выставка включает в себя 40 живописных портретов сирийских и российских военнослужащих – героев борьбы с международным терроризмом, которые написаны молодым художником Михаилом Топтой, в свое время проходившим срочную службу в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригаде.

Работы выполнены углем на бумаге по мотивам фотографий, созданных в местах боевых действий в Сирии. Экспозицию открывают портреты президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и его супруги Асмы аль Асад. Также представлены портреты сержанта медицинской службы Надежды Дураченко, Героев Российской Федерации старшего лейтенанта Александра Прохоренко, гвардии майора Романа Филипова, генерал-полковника Александра Журавлева, генерала армии Александра Дворникова, других отважных военнослужащих.

Открыл выставку начальник Центрального Дома Российской Армии заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

Экспозиция будет представлена в ЦДРА до 11 октября.

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