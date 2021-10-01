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01.10.2021 (21:00)

Арктическая группировка Северного флота преодолела ледовоопасные районы пролива Вилькицкого

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, совершающие поход по маршруту Северного морского пути под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева перешли из моря Лаптевых в Карское море проливом Вилькицкого.

Североморцы преодолели ледовоопасные районы без ледокольного обеспечения с учётом фактической обстановки, которая осложнялась гидрометеорологическими условиями. Северный ветер и низкая температура воздуха способствовали появлению в проливной зоне дрейфующих льдин. Для уточнения ледовой обстановки несколько раз совершил разведывательные полёты экипаж вертолёта Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

В настоящее время корабли и суда арктической группировки действуют в Карском море в районе пролива Матисена. Участники юбилейного – десятого арктического похода кораблей и судов обеспечения Северного флота отработают комплекс учебно-боевых задач в районе архипелагов Северная и Новая Земля после чего вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли около 10 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского посёлка Тикси.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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