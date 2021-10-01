01.10.2021 (20:45)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Кабо-Верде

Отряд кораблей и судов Северного флот во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» окончил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде, которая находится в Атлантическом океане у западного побережья Африки.

Стоянка корабля и судов обеспечения в порту продолжалась двое суток. За это время североморцы пополнили корабельные и судовые запасы, в основном воды и продовольствия, а также подготовились к следующему этапу дальнего похода.

В полдень по московскому времени БПК «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения отошли от причалов порта Прая и направились в Атлантический океан.

Дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота продолжится в Центральной и Восточной Атлантике, где российские моряки будут не только демонстрировать Андреевский флаг и совершенствовать выучку, но и выполнят ряд специальных задач.

Из главной базы Северного флота города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы корабли и суда отряда Северного флота преодолели около 15 тысяч морских миль.

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