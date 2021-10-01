01.10.2021 (20:30)

Ивановский парашютно-десантный полк отметил свою 73-ю годовщину

Сегодня в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине образования 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка.

На территории военного городка, где располагается Ивановский парашютно-десантный полк, состоялись торжественные мероприятия с участием командования соединения, почетных гостей, ветеранов воинской части и юнармейцев.

Со словами поздравления к личному составу обратился временно исполняющий обязанности Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев, который поздравил весь личный состав и гражданский персонал полка с праздником, вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

По сложившейся традиции, личный состав полка и гости почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Также поздравить десантников прибыли представители Ивановской городской администрации.

Командует полком гвардии полковник Александр Юдин, под командованием которого полк был удостоен почетного наименования «Ударный».

В 2021 году полк принял на вооружение первый батальонный комплект новейших боевых машин десанта четвёртого поколения БМД-4М, которые поступили в воинскую часть в соответствии с государственной программой перевооружения и уже приняли участие в завершившемся на минувшей неделе командно-штабном учении.

Справочно:

25 сентября 1948 года в с. Галенки, Молотовского района, Приморского края, началось формирование полка на базе 2-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова III степени полка, 98-й гвардейской Воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии.

1 октября 1948 года часть формирование закончила, был отдан первый приказ № 1 от 1.10.48 г. Части присвоено наименование - 217-й гвардейский посадочный десантный полк, который вошел в состав 13-й гвардейской Воздушно-десантной ордена Кутузова III степени дивизии, 37-го гвардейского Свирского Воздушно-десантного Краснознаменного корпуса. 11 февраля 1949 года 217-й посадочный десантный полк был переименован в 217-й гвардейский парашютно-десантный полк.

На основании указа Президиума Верховного Совета СССР, заместителем командира 37-го гвардейского Воздушно-десантного Свирского Краснознаменного корпуса, 217-му гвардейскому парашютно-десантному полку, 20 февраля 1949 г., было вручено Красное Знамя.

На основании приказа Министра Обороны СССР от 31 октября 1949 года, в ознаменование дня формирования полка 1 октября был установлен днем годового праздника части.

С 27 мая по 3 июня 1951 года полк был передислоцирован в город Куйбышевка-Восточная Амурской области.

В марте 1955 года полк, в связи с расформированием 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был передан в подчинение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-го гвардейского воздушно-десантного корпуса.

С 25 июля 1969 года по 11 августа 1969 года полк был передислоцирован в г. Болград Одесской области. В этот период полк активно включился в боевую подготовку. Начал осваивать новую технику, учиться совершать прыжки из самолетов ВТА: Ан-2, Ан-12, Ан-22.

За учения «Юг-71» и «Весна-72», приказом Министра обороны СССР личному составу полка объявлена благодарность. В 1972-74 гг. полк получил на вооружение боевую машину десанта БМД-1.

18 марта 1975 г. приказом Министра обороны СССР, 217-й гвардейский парашютно-десантный полк награжден Вымпелом Министра Обороны «За мужество и воинскую доблесть», за высокие результаты в полевой выучке, мужество и воинскую доблесть, проявленные при учении «Весна-75».

15 декабря 1982 г. приказом Министра Обороны СССР полк, одним из первых в ВДВ награжден вторым Вымпелом Министра Обороны «За мужество и воинскую доблесть», за высокие результаты в полевой выучке, мужество и воинскую доблесть, проявленные на учении «Щит-82», которые проходили на территории Болгарии.

В июне 1984 года личный состав парашютно-десантный батальон, самоходно-артиллерийский дивизион и рота связи, совместно с войсками Краснознаменного Одесского Военного округа принимали участие в проведении крупномасштабных учений «Союз-84». Высокий патриотический подъем, гордость за принадлежность к Воздушно-десантным войскам позволили продемонстрировать высокую полевую выучку.

С марта 1988 года личный состав 217-го пдп 6 раз участвовал в обеспечении общественного порядка в республиках Закавказья. 20 февраля 1990 года приказом Министра Обороны СССР, за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении задач Советского правительства, в связи с объявлением чрезвычайного положения в отдельных регионах Закавказья полк награжден третьим вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

Многие офицеры и прапорщики полка имеют боевой опыт, который приобрели, участвуя в боевых действиях в Афганистане.

В апреле 1993 года 217 гвардейский парашютно-десантный полк, в составе дивизии был передислоцирован в г. Иваново.

В декабре 1994 года сводный батальон полка убыл в Чечню для выполнения специального задания Правительства Российской Федерации по наведению конституционного порядка в республике Чечня. За несколько месяцев ведения боевых действий 355 гвардейцев-десантников были награждены орденами и медалями, а трое военнослужащих удостоены звания Героя России: гвардии майор Виктор Омельков (посмертно), гвардии капитан Алексей Тягачев и гвардии лейтенант Андрей Тимошенко

С июля 1998 года по апрель 1999 года сводный батальон полка выполнял миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в зоне грузино-абхазского конфликта, гвардии рядовому Дмитрию Миронову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

С сентября 1999 года по март 2000 года личный состав парашютно-десантной роты полка, в составе полковой тактической группы Костромского парашютно-десантного полка, выполнял боевые задачи на территории Северного Кавказа.

Также, личный состав полка принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года в Южной Осетии.

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