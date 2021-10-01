01.10.2021 (20:00)

Более 100 видеоработ будут оценены на конкурсе фильмов «Кадетский взгляд»

Более 100 видеоработ представили воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ Минобороны России на ежегодный кинофестиваль любительских короткометражных фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд», который стартовал в Министерстве обороны Российской Федерации в пятый раз. В конкурсном отборе в этом году участвуют представители Республики Узбекистан из Ферганского военно-академического лицея «Темурбеклар Мактаби».

В этом году фестиваль проводится под девизом: «Дорогами воинской славы: «Великому мужеству верность храня». Благодаря проведению такого конкурса создаются условия для творческой самореализации воспитанников училищ, формируется интерес к изучению военной истории, военного краеведения, а также сохраняются и наследуются военные традиции.

Жюри фестиваля оценит работы участников в номинациях документальные и игровые короткометражные фильмы, которые были сняты в этом году. Дополнительными номинациями станут конкурсы на лучшие афиши к видеоработам, трейлеры к игровым фильмам и музыкальные видеоклипы «Тебе поем, Отечество!».

Уровень работ с каждым годом растет, это неоднократно отмечалось членами жюри на проходивших ранее фестивалях. Темы, поднимаемые воспитанниками училищ в их видеоработах, совсем не детские. Так, девушки из Пансиона воспитанниц Минобороны России посвятили свой игровой фильм подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мама главной героини короткометражного фильма «История моей мамы» испытывает на себе только разрабатываемую вакцину и преодолевает вечную проблему «отцов и детей».

Ребята из Санкт-Петербургского суворовского военного училища в фильме «Мальчиши» экранизировали историю подвига 11-и подростков из Теряевского детского дома, защитившим в 1941 году деревню Стеблево Волоколамского района от немецко-фашистских захватчиков.

События, разворачивающиеся в фильме «Выжить во имя…», переносят зрителей в Воронеж 1942 года. Воспитанники кадетской инженерной школы ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» рассказывают историю летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Константина Феоктистова. На примере космонавта показывают, что даже расстрел не является препятствием на пути к цели и мечте.

Все представленные работы размещены на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование» https://cinemafest.mil.ru/ и любой желающий может посмотреть работы, созданные ребятами в рамках фестиваля.

Отбор победителей проводится в два этапа. На первом этапе все работы оцениваются воспитанниками всех довузовских организаций и путем голосования выбираются лучшие. Результаты голосования будут подведены в Казанском суворовском военном училище, где составляется общий рейтинг и короткий список участников финального этапа фестиваля.

Имена победителей и призеров назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится 27 октября 2021 года в Казани. Кроме выбора обладателя гран-при фестиваля победителей выберут в 12 номинациях: лучший сценарий, лучший режиссер, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшее звуковое оформление, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший трейлер, лучший музыкальный видеоклип, приз зрительских симпатий, лучшая афиша и сложность воплощения.

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