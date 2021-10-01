01.10.2021 (19:45)

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступил в Турции

В рамках гастрольного тура в Турции Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступил в столице страны - Анкаре. Почётными гостями концерта стали: Советник Президента Турции Нюкхет Кучукель, мэр столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш, Председатель Верховного Суда Мехмет Акарджа, Генеральный прокурор Ахмет Акча и другие представители власти, послы 11-ти государств, в том числе Сербии, Словении, Бразилии и бывших союзных республик, представители общественности Турции.

Концерт в столичном «ATO Congresium» прошёл с огромным успехом, публика тепло принимала выступление Александровцев и популярного турецкого певца Халюка Левента, который известен в стране, как исполнитель в жанрах анатолийского рока, хард-рока и народной турецкой песни, а также как человек, занимающий активную гражданскую позицию в сфере благотворительности и защиты окружающей среды.

Были исполнены самые известные песни из репертуара Ансамбля: «Несокрушимая и легендарная», «Тачанка», «Смуглянка» «Подмосковные вечера», «Калинка», «Вдоль по Питерской», «Коробейники», «Розпрягайте, хлопцi, коней», «Катюша», «Ой, цветет калина», «Прощание славянки», пляски «Казачья кавалерийская», «Матросская барыня», «Русская плясовая», «Праздничный марш».

Вместе с Халюком Левентом солисты и хор исполнили произведения на турецком языке, – по сложившейся традиции песни на родном языке зрителей звучат на всех зарубежных гастролях коллектива.

Дирижёры программ: начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк и заслуженный артист России Николай Кириллов.

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