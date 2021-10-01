01.10.2021 (19:30)

В ЦДРА определили победителей и призеров Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка»

В Центральном Доме Российской Армии состоялось заседание жюри VII Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка», на котором определились победители и призеры завершившегося творческого состязания.

Заседание жюри открыл начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, отметивший не только огромный интерес армейских талантов к изобразительному искусству и проводимому конкурсу, но и их высокие творческие способности в создании произведений, которые наверняка станут украшением любых выставочных залов. Выступившая начальник отдела военно-шефской работы ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Карасева говорила о расширяющейся географии «Суровой нитки», большому интересу к конкурсу республик Российской Федерации.

На конкурс поступило 230 работ от 239 авторов, в их числе военнослужащие, гражданский персонал, члены их семей, воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, учащиеся школ из разных уголков России.

Объявление результатов и награждение победителей творческого соревнования пройдет в режиме онлайн. Видеозапись церемонии можно будет посмотреть 25 октября в социальных сетях и на сайте ЦДРА.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице