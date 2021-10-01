01.10.2021 (19:00)

Военному образованию Воронежского госуниверситета – 95 лет

1 октября станет годовым праздником для военного учебного центра при Воронежском государственном университете. Такое решение 24 сентября 2021 г. принял Ученый совет вуза в ознаменование 95-й годовщины со дня начала военного обучения в ВГУ. Торжественное мероприятие по этому знаменательному поводу прошло сегодня в главном корпусе госуниверситета.

В назначенное время знаменная группа под звуки встречного марша внесла Государственный флаг Российской Федерации и знамя Воронежского государственного университета.

Начальник военного учебного центра полковник Юрий Коренчук напомнил основные вехи истории военного образования в Воронежском государственном университете, выпускников, которыми гордится нынешнее поколение педагогов и студентов.

«Многое изменилось с тех пор, когда в далеком 1926 году в ВГУ начались первые занятия в военном кабинете, ставшего предшественником военной кафедры и нынешнего военного учебного центра. Неизменной осталась наша главная задача – подготовка настоящих профессионалов своего дела, готовых эффективно участвовать в решении задач, поставленных перед Вооруженными Силами Российской Федерации, адекватно отвечать на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь граждан», - заявил полковник Ю. Коренчук.

Профессорско-преподавательский состав, студентов, приглашенных гостей поздравил выпускник военной кафедры, Вице-президент Российского союза ректоров, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Он отметил, что выпускники вуза служат по всей России и далеко за ее пределами. К воинской службе студентов готовят опытные педагоги, многие из которых участвовали в боевых действиях, награждены высокими государственными наградами.

Ректор выразил благодарность и признательность всем присутствующим, пожелал им успехов и удачи в нелегком ратном труде.

По случаю годового праздника части издан приказ о поощрении личного состава военного учебного центра. Памятными медалями, ценными подарками, Почетными грамотами Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) награждены действующие и находящиеся в запасе офицеры ВУЦ.

В честь 95-летия военной подготовки в ВГУ от благотворительного фонда «Воскресение» ректору передана подарочная точная копия колокола, отлитого для Главного храма ВС РФ и освещенного в этом храме.

Колокол передан в музей ВГУ.

Справочно:

Создание и становление университета в городе Воронеже переплетено с судьбой Юрьевского (Дерптского) университета, открытого по указу Александра I в 1802 году. После оккупации Эстонии, в марте 1918 года, войсками кайзеровской Германии университет оказался в критическом положении. В июле и сентябре того же года из Дерпта (ныне – Тарту) специальными поездами в Воронеж прибыли студенты и профессорско-преподавательский состав.

В соответствии с решениями ЦИК и СНК СССР Постановления об утверждении «Положения о порядке прохождения высшей допризывной военной подготовки и действительной службы в РККА гражданами, обучающимися в вузах и техникумах и окончивших их», а также приказа Реввоенсовета СССР № 565 с 1 октября 1926 года в ВГУ начались занятия в военном кабинете.

Выпускники военной кафедры ВГУ вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных Сил Союза ССР и Российской Федерации, защищали страну на фронтах Великой Отечественный, оказывали интернациональную помощь другим странам, куда посылала их Родина, стали ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время в военном учебном центре действуют четыре кафедры: кафедра ракетных войск и артиллерии, кафедра специальной подготовки, кафедра гуманитарной подготовки и кафедра общевоенной подготовки.

ВУЦ осуществляет обучение граждан по программам подготовки кадровых офицеров, офицеров и сержантов запаса.

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