02.10.2021 (00:00)

На Кубани подразделения России и Пакистана провели штурм здания с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш

В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа (ЮВО) совместно с пакистанским спецназом выполнили штурм здания с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш.

В первые дни учения подразделения прошли штурмовую подготовку, изучили действия штурмовой группы при штурме и зачистке помещения с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш и автоматов Калашникова АК-12.

Особый интерес гости из Пакистана проявили к тактике действий штурмовых подразделений России и комплекту разминирования. Комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений на урбанизированной местности.

ОВР-3Ш включает в себя экипировку максимальной степени защиты, штурмовой нож, многофункциональный нож сапера, бронещит и набор средств для обеспечения экстренного доступа в здание.

В состав комплекта входит 8 костюмов боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Штурмовой». Масса одного костюма составляет 25 кг.

Учение на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий.

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