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01.10.2021 (19:15)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов посетил предприятие АО «Заслон» в Санкт-Петербурге

Сегодня Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов посетил АО «Заслон» (разработчик и производитель радиотехнических средств новых поколений для ВМФ и ВКС России) с целью проверки поставок и работ по созданию технических средств освещения надводной, воздушной обстановки, для кораблей, планируемых к сдаче в ближнесрочной перспективе.

В ходе посещения АО «Заслон», Адмиралом Николаем Евменовым был проведен осмотр серийной продукции предприятия, образцов перспективной техники, предполагаемой к применению в интересах ВМФ России. Также, Главком ВМФ заслушал руководство и специалистов АО «Заслон» по результатам государственных испытаний комплексов радиоэлектронного вооружения, и поставил задачи по неукоснительному выполнению ГОСОБОРОНЗАКАЗА в 2021 году.

На рабочем совещании, которое состоялось под руководством Адмирала Николая Евменова на АО «Заслон» были рассмотрены вопросы расширения номенклатуры изготавливаемых современных образцов в интересах ВМФ, совершенствования стендового и полигонного оборудования, а также обсуждены планы проведения испытаний с применением корабельной составляющей ВМФ и Морской авиации на ближайшую перспективу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Гособоронзаказ , Военно-Морской Флот , Наука
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