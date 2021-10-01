01.10.2021 (18:13)

Первая атомная подводная лодка ВМФ СССР К-3 «Ленинский комсомол» была отбуксирована в Кронштадт

По приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была отбуксирована из «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в Кронштадт. В мероприятии были задействованы 3 буксира и 2 катера. Гидрометеоусловия по маршруту буксировки были нормальные. Принимавший участие личный состав Ленинградской военно-морской базы и судов обеспечения справился с поставленной задачей успешно.

«Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прибыла в пункт назначения – город Кронштадт. Проведена операция по ее межфлотской буксировке, по сути, с Северного на Балтийский флот. Следующим этапом станет большой объем работ по превращению «К-3» в уникальный музей», – заявил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Справочно:

«Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961 году она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

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