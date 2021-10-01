01.10.2021 (18:09)

Вооружение, военную и специальную технику РВСН переводят на зимний режим эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов

и материально-технической базы на режим зимней эксплуатации.

В ходе перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации будет обслужено около 8000 единиц техники. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполняют свыше 2000 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Сезонное техническое обслуживание проходит военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей

и заканчивая автономными пусковыми установками.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей развернуто более 600 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

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