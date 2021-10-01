01.10.2021 (18:04)

Маяку гидрографической службы Черноморского флота присвоено имя адмирала Анатолия Комарицына

Самому южному и одному из старшейших маяков России – Адлерскому присвоено имя выдающегося отечественного гидрографа – адмирала Анатолия Александровича Комарицына.

Церемония по переименованию объекта гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ) проведена сегодня в Адлере под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирала Владимира Касатонова.

На торжественном мероприятии в качестве почётных гостей присутствовали представители Главного командования Военно-Морского Флота, заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1 ранга Андрей Палий, вдова адмирала Комарицына – Людмила Котович, руководство Управлением навигации и океанографии Министерства обороны РФ, ветераны Военно-Морского Флота, представители духовенства.

После объявления приказа главнокомандующего Военно-Морского Флота «О присвоении почётного наименования маяку гидрографической службы Черноморского флота» почётные гости открыли памятную доску с новым наименованием маяка и обратились с выступлениями к собравшимся.

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почётного караула ЧФ и гимном России в исполнении оркестра Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Справочно:

Маяку присвоено имя адмирала Анатолия Александровича Комарицына – советского и российского военачальника, профессора, доктора технических наук, заслуженного военного специалиста Российской Федерации. В разные годы адмирал Комарицын руководил Главным Управлением навигации и океанографии Министерства обороны РФ, возглавлял Русское географическое общество, был председателем Национального океанографического комитета РФ и членом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Под его руководством разработан и издан «Атлас океанов», получившие мировое признание, созданы новые образцы средств навигации и океанографии.

Участвовал в исследовании и подготовке предварительной заявки по расширению и юридическому закреплению континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане за пределами 200 морских миль.

После увольнения с военной службы активно участвовал в общественной жизни страны и работе ветеранских организаций.

Ушёл из жизни в феврале 2017 года, похоронен в г. Гатчина.

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