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01.10.2021 (17:51)

Общевойсковую армию ЗВО пополнили около 200 лейтенантов – выпускников 2021 года

Подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях, пополнили около 200 молодых офицеров, выпустившихся в 2021 году из высших учебных заведений Минобороны России.

Прибывшие в войска лейтенанты преимущественно займут должности командиров взводов, начальников расчётов ракетных комплексов, инженеров и офицеров управления рот и батальонов.

В целях проведения социальной и служебной адаптации военнослужащие под руководством старших офицеров в скором времени примут участие в специальных сборах, занятиях и учениях, на которых будет проверен уровень профессионально-должностной подготовки молодых офицеров.

Весь личный состав, прибывший в войска, уже обеспечен служебным жильём и всеми видами довольствия. Из них 24 офицера обеспечены служебной квартирой, 21 заселены в современные общежития и около 150 лейтенантов проживают в съёмных квартирах, получая денежную компенсацию от военного ведомства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военное образование
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